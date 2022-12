Creador del Black and White fue trasladado a Bogotá desde Cali

Policía del Valle del Cauca comunicó que el empresario y creador del Black and White, David Sarria Ortiz fue enviado a Bogotá el pasado sábado en horas de la tarde desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que le presta el servicio a Cali.

El detenido se encuentra en un calabozo de la Dijin en Bogotá en donde deberá esperar la notificación de manera oficial del pedido de extradición por parte de la justicia de Argentina.

Cabe recordar que Sarria fue solicitado por circular roja de la Interpol para responder en Argentina por el delito de narcotráfico y lavado de activos.

“Este hombre hace parte de una red que venía trabajando especialmente para el ‘Loco’ Barrera y donde él tenía la responsabilidad del envío de estupefacientes de Colombia hacia Argentina”, afirmó el coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía Valle.

El ya trasladado generó una polémica en las redes sociales tras publicar una fotografía con otros cuatro hombres, según su mensaje se encontraba consumiendo licor desde una de las sedes de la Policía de Palmira.

“Al enterarnos por redes sociales sobre la fotografía, me trasladé con un equipo de investigación criminal de inteligencia y disciplina y pudimos identificar que los vasos desechables que se muestran contenían gaseosa porque sí se les permite entrar bebidas refrescantes no alcohólicas a las celdas transitorias”, aseguró el comandante.