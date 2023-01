¿Crear espacios para motociclistas que hacen piques? Propuesta de alcalde de Cali desata polémica

Surgió una nueva polémica por la propuesta del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, de que los motociclistas que generan desórdenes en la ciudad, muchos de ellos bajo efectos del licor y droga, tengan un espacio para que hagan piques y acrobacias.

Accidentes de tránsito, consumo de alcohol, inseguridad y afectación en la movilidad es lo que, según algunos habitantes de la comuna 18, tienen que vivir por cuenta de los motociclistas que se toman las vías como si fueran pistas para hacer acrobacias o piques ilegales.



“Han cogido esa vía, en la Circunvalar, para hacer esas actividades, las cuales están poniendo en peligro la vida de ellos mismos y la vida de los demás transeúntes”, expresó un líder de la comuna 18.

Ante esta situación, el alcalde Ospina hizo una propuesta que generó controversia, pues el mandatario puso sobre la mesa regular estos encuentros de motociclistas que se convocan en por lo menos cuatro espacios de la capital del Valle del Cauca.

“¿Qué no nos interesa? No nos interesan loquitos bajando a toda velocidad del kilómetro 18, poniendo en peligro la vida del ciudadano, no nos interesan acrobacias sin límite, con consumo de licor en la Circunvalar, poniendo en peligro la comunidad, pero si nos interesa que aquel que tiene una intención de adelantar la práctica de un deporte de riesgo lo pueda desarrollar con acompañamiento del Estado”, señaló el alcalde de los caleños.

Concejales de la ciudad piensan que no se puede legalizar lo que por naturaleza es ilegal.

“La propuesta del alcalde no puede seguir siendo una nueva propuesta para legalizar lo ilegalizable. En esta ciudad desgraciadamente hay una tendencia de lo informal, lo ilegal, tratar de normatizarlo bajo el remoquete de bacanería y de sabrosura y de armonía, no”, declaró el concejal Fernando Tamayo.

“Aquí no se pueden hacer acuerdos con personas que están interrumpiendo la tranquilidad de los caleños, colocando en riesgo la vida de ellos y también la de los caleños”, expresó el también concejal Juan Martín Bravo.

De acuerdo con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, la zona de Cavasa y algunas vías periféricas de la ciudad podrían ser adecuadas para que estos motociclistas realicen sus encuentros de acrobacias de manera regulada.