Crece debate tras asesinato de hincha del América a manos de seguidores del Deportivo Cali

La principal controversia surge debido a que, pese a la petición de algunos sectores para que se suspendiera el partido, la fecha continuó.

Polémica ha generado el asesinato de un hincha del América a manos de seguidores del Deportivo Cali. Varios sectores cuestionaron el porqué las autoridades de la capital del Valle del Cauca no suspendieron el clásico.

“El partido se debió haber suspendido porque era la vida de alguien que se pierde a partir de un juego. Entonces, el mensaje debe ser contundente frente el tema de la sociedad y es no solamente llenar una recompensa”, dijo Yonny Rojas, líder social.

Según líderes sociales, se hace necesario aplicar una seguridad preventiva y no correctiva. Afirman que no basta con dar una recompensa, si no se aplica una estrategia contra los vándalos.

“Esto va más allá de una recompensa, simplemente nos hemos quedado en soluciones inmediatas de que hay un hecho y ofrecemos una recompensa. Debemos ir más allá porque en ese caso vale más la prevención que los hechos como tal”, señaló Juan Martín Bravo, concejal de Cali.

Otra de las reacciones que ha despertado es la presunta omisión de socorro en el momento en que la víctima se acerca a un vehículo a pedir ayuda. Por respeto a los televidentes, Noticias Caracol se abstiene de presentar las imágenes de este homicidio.

“Eso puede tener muchas explicaciones y es que en medio de la zozobra de la seguridad ciudadana alguien se abstiene simplemente y llanamente por temor a que le ocurra algo a él”, explicó el analista Víctor Hugo Vallejo.

Entre tanto, las autoridades confirmaron la captura de tres personas, una de las cuales fue detenida momentos después del hecho y las otras dos en el estadio de Palsameca, donde se jugaba el partido entre Deportivo Cali y América. Uno de los detenidos es menor de edad.

“Logramos la aprehensión del presunto homicida en medio del conglomerado de quienes participaban del partido en el estadio”, dijo el general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Por ahora, las investigaciones continúan a fin de esclarecer los hechos y que los responsables enfrenten la justicia.

