Crece drama en Cali por desaparición de jóvenes a quienes les ofrecieron falsos empleos en Nariño

En las últimas horas, una joven que había viajado a ese departamento con la engañosa propuesta fue encontrada muerta.

Lina María Moreno Balanta, de 21 años, desapareció misteriosamente el 14 de junio de 2019 en Cali. Sandra Milena, su madre, dice que no se pudo despedir de ella y que nunca supo a dónde viajaba.

“Cuando yo llegué, la niña ya no estaba, le pregunté al vecino por la niña y me dijo que ella se había ido con una maleta. Al otro día, me llama y me dijo: ‘Mami, estoy bien, no se preocupe’. Y le pregunté que cuándo volvía y me dijo: ‘Mami, yo ya para allá no puedo ir’”, señala.

Luego de realizar investigaciones por su cuenta, Sandra Milena se enteró que su hija había viajado junto a otras personas tras recibir una supuesta oferta de empleo en el departamento de Nariño.

“Por aquí hay muchos jóvenes que se han desaparecido porque les ofrecieron muchos ingresos de empleo, que una oferta de empleo, pero no dijeron para dónde iban. Hay muchos jóvenes desaparecidos con ella se fueron 8”, asegura.

Lina María permanece desaparecida, pero, en las últimas horas, otra de las jóvenes que había viajado a Nariño fue hallada sin vida.

El año pasado, Noticias Caracol también conoció el caso de tres jóvenes que viajaron por un supuesto empleo a la misma zona y de quienes tampoco se sabe nada.

De ellos solo hay una fotografía en la que aparecen vestidos con camuflados, por lo que se teme que hayan sido reclutados por grupos armados ilegales.

Teoría que respaldan concejales de la capital del Valle del Cauca que habían denunciado el reclutamiento de jóvenes en el oriente de la ciudad.

De acuerdo con el concejal Fernando Tamayo, a estos jóvenes les ofrecen armas y plata, mientras que los que se niegan los presionan y obligan a desplazarse de sus sectores.

Por ahora, ninguna autoridad tiene claro cuántos jóvenes habrían sido reclutados.