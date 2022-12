Crece el temor en oriente de Cali por represalias ante no pago de 'vacunas'

La zozobra se apoderó de los habitantes del barrio Potrero Grande, en el oriente de la capital del Valle del Cauca. El miedo se agudizó en la zona luego que 40 casas fueran saqueadas el pasado fin de semana, por un grupo delincuencial que les cobra extorsión por vivir en el lugar.

El incidente dejó cuatro personas heridas , una de ellas es Deyanira Henao Dagua, de 43 años, quien aún se debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial del sur de la ciudad. La comunidad aseguró además que, tras este hecho, seis familias han decidido marcharse.

Publicidad

"Estamos llenos de pánico, porque esta gente no nos deja en paz. Esta madrugada venían otra vez para acá y dicen que van a volver porque aquí se les quedaron unas cositas", expresó una residente del sector.

La mujer aseguró que les cobran $15 mil diarios y, de no pagar esa cuota, deben desalojar o si no ellos mismos los desalojan. "Estamos con ganas de irnos pero no tenemos la plata para salir, eso es lo más grave. Algunos se quedaron hasta sin la comida que habían comprado para la semana", manifestó un habitante afectado.

Por su parte, la Personería de Cali envió una comisión a la localidad para recoger las denuncias de la comunidad. "Yo pienso que aquí tiene que haber una intervención decidida de las autoridades, no sólo desde el punto de vista represivo, sino que otros órganos tienen que vincularse", sostuvo Manuel Muñoz López, personero delegado de la Comuna 21.

Varios grupos de policías fueron enviados a la zona para tratar de preservar el orden. Sin embargo, los habitantes de Potrero Grande piden una mayor intervención, que incluya a miembros del Ejército.