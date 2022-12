Creía a su hermano muerto y, 13 años después, informe de Noticias Caracol le mostró que estaba vivo

A través de un reporte periodístico, una mujer en Cali reconoció a su hermano desaparecido. Se trata del llamado rapero de las FARC.

Con lágrimas en los ojos, Ana Yuli Cortez recuerda cómo, hace 13 años, su hermano menor y su madre partieron en busca de mejores oportunidades, pero los días pasaron y de ellos nada se volvió a saber.

Relata que ya había perdido la esperanza de encontrarlos con vida hasta esta semana que reconoció a su hermano en un informe periodístico, en televisión, donde se contaba su historia de vida como rapero de las FARC.

“Estamos muy felices de que haya aparecido porque teníamos esa angustia, esa zozobra de saber si está vivo, si está muerto, desaparecido y, pues, gracias al canal Caracol nos dimos cuenta que mi hermano está vivo”, dijo Ana Yuli Cortez.



Solo conserva una fotografía de cuando Hernán Darío era un niño, las otras las perdió en los ires y venires de la vida, pero el recuerdo más grande dice que está en el corazón.

“Son muchos sentimientos encontrados, alegría, tristeza, angustia, son muchísimas cosas, pero creo que lo primero que yo haría es darle un abrazo fuerte por tantos años que no lo abracé y no lo tuve cerca, decirle que lo amo y que me hizo muchísima falta”, afirmó.

No juzga su pasado ni sus acciones, solo agradece la oportunidad que el destino le dio de seguir con vida, una oportunidad que cree que muy posiblemente no le hubieran dado las calles del humilde barrio donde crecieron.

“Lo importante es, cuando uno comete errores, saber admitirlos e irse por el camino del bien”, señaló la hermana del rapero de las FARC.

Ahora, Ana Yuli añora reencontrarse con su hermano y reunir de nuevo a esa linda familia que un día tuvieron.