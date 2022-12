Crisis de la salud afecta a beisbolista lesionado en torneo nacional en Cali

De acuerdo con la versión de la madre del deportista Sebastián Niño Zapata, quien desde los tres años está vinculado a la Liga Vallecaucana de Béisbol, cada vez que llegan a un centro médico se encuentran con que no hay insumos o algún tipo de contrato con un especialista de ortopedia que lo pueda atender.

Esta odisea la vienen viviendo desde el pasado domingo cuando el joven de 17 años sufrió una lesión en la mano izquierda durante un partido del Campeonato Nacional Sub 18 que se realiza esta semana en Cali. Niño Zapata tiene una fractura de radio cúbito y requiere de manera urgente una intervención quirúrgica.

"Lo llevábamos a la clínica SaludCoop de la novena, de ahí nos dijeron que lo enviaban a la clínica SaludCoop del norte porque ahí no atendían ortopedia. Llegamos a SaludCoop del norte donde le prestaron sus primeros auxilios, le calmaron el dolor y a la medianoche nos dijeron que tampoco lo operaban y lo mandaron para la clínica Madre Laura, donde está hospitalizado desde el lunes", señaló Marcela Zapata, madre del deportista lesionado.

La mujer manifestó que la Liga Vallecaucana de Béisbol y tampoco Indervalle han mediado para que su hijo sea atendido. Asimismo, dijo que debe pagar un copago de $780 mil por los servicios que le está prestando la clínica, dinero que no tiene y para lo cual espera la ayuda de las directivas del deporte vallecaucano.