Crisis en Buenaventura: ¿Quiénes son los sujetos que encapuchados y armados atemorizan la población?

Juan Manuel Torres Erazo, de la Fundación Paz y Reconciliación, una de las personas que más sabe del conflicto en el Pacífico explicó quiénes son los encapuchados que están atemorizando a los habitantes de Buenaventura.



“Los grupos evolucionan, hay una dinámica, en estos más de dos años de guerra ha habido dinámica interna, reconfiguraciones, así como ataques a los barrios que domina una u otra agrupación, esto terminó tocando este grupo, que le llaman Los Chiquillos, ellos mismos se reconocen como Los Chiquillos. En los videos hay unas pintas atrás, esas pintas atrás que son unas letras que dicen 'Cartel de Jalisco nueva generación'. Es una nueva marca, se puede decir, pero según lo que podemos conocer son los mismos Shottas que de alguna manera evolucionan”, comentó el especialista.

Torres Erazo también señaló que la militarización de Buenaventura, como lo solicitó la gobernadora del Valle Clara Luz Roldán, no es una solución.

“La militarización no es una salida, eso es un tema momentáneo, la gobernadora no asume sus responsabilidades y está carente de ideas en este caso. La salida para Buenaventura no necesariamente es la militarización, yo le exigiría al gobierno nacional, al ministro de Defensa y a la fuerza pública es inteligencia, porque muchas de las personas que hacen este daño están en Buenaventura, deberían poder también tener una estrategia más de inteligencia, pero sobre todo volverse a ganar el corazón de la gente”, enfatizó.

Por su parte, el secretario de gobierno de Buenaventura, Arlington Agudelo, reconoció que hay una crisis en el puerto y solicitó con urgencia ayuda al gobierno nacional.



“Desafortunadamente, la espectacularidad con la que los muchachos hacen ese video, pues llama la atención, pero tristemente no llama la atención las voces que ha levantado el gobierno distrital, el comercio, los gremios empresariales en Buenaventura desde el año 2020 y esta mutación de la situación delincuencial de Buenaventura es consecuencia de ese silencio”, señaló el secretario.

Sobre el panorama actual en la ciudad, Agudelo señaló que “hay mucho miedo, esto no se puede negar, a pesar de que a la par hay brotes de violencia y respuestas de la fuerza pública, hemos tenido capturas importantes, hemos hecho intervenciones importantes, pero la zozobra en la comunidad, el miedo, sigue siendo latente, nosotros hemos querido que el gobierno nacional permanezca más activo con Buenaventura”.

Autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $200 millones para ubicar e identificar a este grupo de hombres armados que intimidan a la población.