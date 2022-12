Crisis financiera en la salud continúa haciendo estragos en los hospitales de Cali

La crisis financiera del Hospital Universitario del Valle no solo afecta a centenares de pacientes. Los empleados, médicos y especialistas, también están preocupados y piden la urgente recuperación del centro asistencial.

"Hoy la nación, la Gobernación y la Alcaldía le deben al hospital más de $100 mil millones, no estamos pidiendo nada. Páguenos a los que le trabajamos y seguiremos salvando la vida al suroccidente colombiano", dijo Héctor Fabio Osorio, del sindicato del HUV.

Pero no es el único centro de salud con dificultades en el Valle del Cauca por recortes presupuestales, el Gobierno Nacional ordenó la liquidación de la clínica Rafael Uribe Uribe de Cali , que estaba en manos de la Corporación Comfenalco Valle y la Universidad Libre.

"Esta es una situación crítica, calamitosa, de emergencia en el departamento del Valle y en la región", afirmó Fernando Gutiérrez, secretario de Salud del Valle del Cauca.

Frente a esta situación, varias clínicas privadas de la ciudad han tenido que atender a esos pacientes, por lo que en algunos centros se adoptaron planes de contingencia.

"Ha habido un flujo de pacientes mucho más alto a nuestras instalaciones, las cuales se ven colapsadas en su capacidad de atención pero no es un problema financiero", aseguró María Fernanda Valencia, gerente Clínica Imbanaco.

Los pacientes son los más afectados por la crisis. "Tiene que hacerle un trasplante de la úlcera de la córnea pero ¿qué pasa? Llegamos aquí el día lunes, nos atendió el médico, le hicieron el primer proceso y el segundo proceso, pero que el aparato está dañado", afirmó Rosalina Rodríguez, usuaria afectada.

El sector salud y los pacientes esperan que el Gobierno Nacional adopte medidas que permitan salvar los centros asistenciales en crisis.

El Secretario de Salud del departamento está solicitando la intervención de la bancada parlamentaria del Valle del Cauca para que realice un puente con el Gobierno y así las EPS y las demás trasferencias lleguen a los centros asistenciales con el objetivo de aminorar esta emergencia por la que atraviesan especialmente los centros médicos públicos.