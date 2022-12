Crisis hospitalaria en Cali, decenas de pacientes son atendidos en el suelo

Tirados en el piso permanecen varios pacientes en los pasillos del Hospital San Juan de Dios en Cali, así lo evidencian una imágenes que muestran cómo una paciente de la tercera edad recibía atención médica en el suelo.

“Mucho tiempo tirada en el piso y sin una camilla. Les dijimos que nos la pensábamos llevar y así, logramos acceder a la camilla”, manifestó una familiar de la paciente.

Con el fin de evitar el piso, los pacientes han optado por optimizar los recursos y de una camilla han hecho un espacio para que duerman dos personas.

“Es muy difícil uno tirarse al piso a dormir en unos cartones como me tocó a mí los primeros días, porque no había dónde. Esta camilla la adquirí ayer porque otro la desocupó”, dijo María de Cartagena, paciente.

Noticias Caracol habló con las directivas del centro asistencial, quienes argumentaron que la problemática se generó por un sobrecupo de más de 100 pacientes.

“Son 120 pacientes de los cuales, 21 son patologías que nosotros no podemos atender aquí porque son patologías de nivel 3 y 4 y nosotros somos un hospital nivel 2. Cuando los estamos remitiendo, no nos los están recibiendo otras entidades”, indicó Ernesto León Quiroz, administrador de urgencias del Hospital San Juan de Dios.

Con este panorama, la salud en la ciudad continúa en cuidados intensivos y bajo pronóstico reservado como en otras regiones del país. La semana pasada, Noticias Caracol también puso en evidencia una situación similar en una clínica del sur de la capital del Valle del Cauca, donde los pacientes estaban recibiendo atención médica en el piso.