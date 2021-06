Crisis por COVID-19 en Valle del Cauca: “la salida no son más UCI, sino la vacuna y el autocuidado”

La situación del COVID-19 en Valle del Cauca sigue siendo crítica. El pasado jueves, 17 de junio de 2021, en el departamento se reportaron 80 muertes como consecuencia de la enfermedad y la red hospitalaria no da abasto, pese a que sigue recibiendo insumos.

“Solicitamos 25 ventiladores con su monitores para una clínica de Cali y la de Tuluá, y estamos viendo como incrementar camas, pero esta no es la salida”, aseguró María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.

Puntualizó que “la salida no es conseguir una cama de UCI para cada vallecaucano, la medida es que cada vallecaucano se vacuna y cuide la protección personal: no dejar el tapabocas, lavarse las manos, acordarse de que los lugares cerrados no son indicados”.

Cali, “un verdadero incendio”

Entretanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que la situación hospitalaria de la ciudad es “un verdadero incendio”.

“Tenemos cola para recibir pacientes a unidades de cuidado intensivo, porque las nuestras están llenas”, dijo.

Anotó que, de otro lado, “hay pobreza extrema” y “dificultades de orden económico y social de forma dramática”, razón por la cual es “imposible cerrar la economía de la ciudad”.

“Tenemos que apuntarle a ampliar unidades de cuidado intensivo, ampliar los niveles 2 y 1 de atención, ampliar la cadena de abastecimiento de oxígeno, sedantes y otros materiales, así como apuntarle a consolidar la vacunación y el autocuidado”, explicó.

Durante el fin de semana, se adelantará una jornada de inmunización en el sector de la galería Santa Elena, para ayudar a controlar la situación del COVID-19 del Valle del Cauca.