Crudo relato de expareja de John Mario Rivera que denunció al actor por maltrato

A través del programa La Red del canal Caracol, María del Pilar Rojas, excompañera sentimental de John Mario Rivera, decidió hablar públicamente sobre el maltrato del que habría sido víctima por parte del actor bogotano en Cali.

“Siempre me decía: Tú te vas a quedar aquí, vas a tener que vomitar, cagar y comerte tu mierda. No podía creer que el hombre del que me había enamorado se había transformado en un monstruo”.

Esto dijo María del Pilar recordando el momento en que estaba decidida a separarse del artista tras soportar, según ella, infidelidades, excesos en el consumo de licor y mucho maltrato sicológico en la que llegaba a decirle que no servía para nada y que todo lo que pasaba era culpa de ella.

“En una ocasión, bajo efectos del alcohol, cogió una botella, en medio de una discusión, a querer golpearme. Le dije que si era lo que quería hacer y él como que reaccionó y bajó la botella. Me controlaba a la hora que iba a ir a la academia, no podía llegar de sorpresa, tenía que avisar. Cuando iba a salir, tenía que hacerlo con la empleada, porque si no era porque me iba a ver con alguien”, comentó.

Sin embargo, María del Pilar, quien es profesora de danza, no lo dejó, pues el actor, de acuerdo con su relato, la convenció de que se diera una oportunidad.

Publicidad

Esto ocurrió en noviembre de 2019, pero, en diciembre, se enteró de una nueva infidelidad del artista, con quien tiene una pequeña hija, además denunció que sufrió un otro maltrato.

“El señor me dejó encerrada el 31 de diciembre con mi hija, no le había dado el beneplácito de mercar. Me amenazó que si le decía algo a alguien, me destruía mi carrera y todo. El 1 de enero apareció nuevamente pidiendo perdón como si nada hubiera pasado. Yo estaba más que rota”, afirmó.

María del Pilar contó también que, una vez, después de que ella le había cogido el teléfono para reclamarle a una supuesta amante, él la “persiguió por toda la academia detrás de su teléfono como si le hubiera quitado la vida”.

“Detrás de mí, hasta cuando le pasé el teléfono, mandó la mano a pegarme y alcancé a esquivar, y él alcanzó como a cabecear. De la irá le tiré el teléfono al piso y empezó a amenazarme: ‘Te voy a matar’.

Aseguró que delante de su hijo, quien tuvo que intervenir para apartarlos, le decía: ‘Pásame un cuchillo que voy a picar a esta vieja’.

“Luego, me decía: agradece que Nicolás está acá porque, si no, te lanzó por todas estas gradas. No le importaba que tuviera a la bebé cargada. ‘Te quiero ahogar en la piscina, te voy a tirar por el balcón, te voy a matar’. Pensaba, está loco”, aseveró.

Publicidad

Al día siguiente, según María del Pilar, volvió otra vez a pedirle perdón a ella y también lo hizo con su hijo, pero la gota que rebosó la copa fue a mediados de enero de 2020, cuando John Mario llegó con dos botellas de vino para celebrar porque, de acuerdo con él, se estaban reconciliando.

John Mario se había enterado que María del Pilar, unos días antes y cuando llevaba a su hija al pediatra, se había encontrado con un hombre que, antes de comenzar la relación con el actor, la había invitado a salir y, según contó ella, volvió a agredirla.

“El problema no fue ese, sino el licor. Cogí la botella y la vacié, y, por esa razón, el tipo se enfureció y ahí fue cuando bajo a un salón de la academia y cuando empecé a caminar me coge del cuello. Estaba que me moría, no pude creer que no estaba cumpliendo. Me soltó porque tenía las llaves en mi bolsillo y él quería las llaves. Entonces, a la fuerza abriendo la puerta otra vez me empujó”, relató.

Publicidad

Ante esta situación, registrada en video, María del Pilar decidió interponer la denuncia ante la Fiscalía contra el artista y se dio cuenta que pudo haber sido víctima incluso de abuso sexual.

“‘¿Cómo que yo te accedía sexualmente? Eso es una mentira’. 'Tú me violabas y yo no me dada cuenta'. Era tan tonta y tan ciega que ni eso sabía. ‘Tú tienes que arreglar esto ya mismo, mañana te vas a ir a ver con el abogado y tienes que decir que eso es mentira’”, comentó.

Agregó que él le mandó un texto donde decía que debía retractarse de “lo de parte sexual”, de lo cual se enteraron las autoridades cuando ella fue a denunciarlo, pero por maltrato.

“Me vieron con morados en los hombros, en el cuello. Les dije que eso es de otra cosa, de la parte sexual, que últimamente había sido muy brusco. Inmediatamente, me pasaron a Medicina Legal, me hicieron revisiones de todo y luego me sentaron en sicología y me dijeron que también había sido violada”, dijo.

Empezó el proceso para que cada uno se fuera a otro lado, pero llegó la pandemia y el aislamiento por lo que se vieron en la necesidad de vivir en el mismo espacio. Según ella, siguieron los insultos y las agresiones.

Publicidad

El pasado miércoles 14 de octubre, según informó La Red, se dio la audiencia en donde la Fiscalía escuchó a las dos partes.

“John Mario, a través de su abogado, se declaró inocente de los cargos, pero la audiencia fue aplazada por requerimiento del abogado defensor y está programada para el próximo 21 de diciembre del presente año”, indicó el programa.

Hasta ahora, el actor, quien desde hace más de 15 años tiene una academia de actuación en Cali y es recordado como protagonista de la película 'Las cartas del gordo', al que igual que por su participación en programas como 'La selección', 'Escobar, el Patrón del mal' y 'Sin tetas no hay paraíso', no se ha pronunciado públicamente al respecto.