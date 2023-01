Crudo relato de víctima de alias 'María', señalada de vender mujeres como esclavas sexuales en Asia

Noticias Caracol habló con una de las afectadas por la líder de una poderosa red de trata de personas, condenada a más de 30 años de cárcel, pero que está prófuga.

Tras la noticia de la sentencia a alias 'María', por vender a mujeres de escasos recursos del Valle del Cauca como esclavas sexuales en el exterior, una de sus víctimas quiso contar su terrible experiencia a este medio, a través del cual se enteró del fallo del juez.

Publicidad

"Me ofreció trabajar en un hotel, me dijo que iba para Hong Kong. A mí me mandaron a dormir en el piso, me quitó el pasaporte, la tarjeta de identidad, al otro día ya comencé a atender clientes", relata la mujer.

Víctima que denunció a mujer líder de red de trata de personas también acabó condenada Ella prefiere que la llamen con el nombre de 'Mariana', por miedo a ser reconocida por la señalada o alguien de su estructura, en la que participan desde mafiosos hasta autoridades internacionales, según manifiesta.

"Me vendía y, si no lo hacía ella, era a toda hora que un penalti. El penalti eran 300 ó 500 dólares, porque el dilema de ella era que no perdía un dólar. En cierta ocasión que yo no quería ir a trabajar, me tiró por las escalas", cuenta 'Mariana'.

Dice que el miedo la ha paralizado durante los últimos 15 años de su vida, desde que habría logrado escapar de Hong Kong, donde era obligada a prostituirse bajo amenaza de muerte.

Publicidad

Afirma que alias 'María' escogía con quién debía acostarse y, en ocasiones, la obligaba a hacerlo sin preservativo.

"Nunca terminé de pagar la deuda, me comenzó cobrando 27 mil dólares, de ahí 30 mil. De ahí me vendió a otra patrona boliviana", agrega.

Publicidad

Recomendaciones de autoridades para no caer en las redes de trata de personas El juez que emitió la sentencia en Buga, centro del Valle del Cauca, contra la hoy prófuga habla de una desprotección del Estado a las víctimas que son repatriadas.

La misma desprotección que denuncia 'Mariana', porque, pese a su nueva vida, dice que no ha logrado reconstruirla por falta de recursos. Trata de vender tintos, pero no le alcanza para subsistir y mucho menos para cosas básicas como la salud.

"Un iraquí me regaló 15 mil dólares. Me fui donde la señora que me cuidaba en Singapur, yo le pasé la plata para que me comprara el tiquete. Me dijo que iba a decir a la patrona que yo me había escapado, para que ella no fuera a matar a mi familia", agrega la víctima.

Desde la sombra donde está obligada a vivir la afectada dice que si tuviera la oportunidad le gustaría hacerle una sola pregunta a alias 'María': "¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué me maltrataba de esa manera?".

Publicidad

'Mariana' espera ver tras las rejas a la mujer que tanto daño le hizo y, además, conseguir una actividad que le permita abandonar la prostitución.