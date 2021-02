“Si no daba $2 millones, me mataban”: cruel caso de hombre que debió dejarlo todo por una extorsión

La situación de violencia que se vive en Buenaventura se ha convertido en un infierno para las familias que habitan las zonas más complejas del puerto del Valle del Cauca. Una extorsión, por ejemplo, obligó a un hombre de 65 años a abandonarlo todo: su casa, su negocio y su vida.

“Creían que yo estaba lleno de plata, me estaban pidiendo $2.000.000. Desde el día que me dieron la golpiza, si al otro día no daba los $2.000.000, donde me vieran, me mataban”, aseguró la víctima, que omitió su identidad por seguridad.

El hombre fue humillado, golpeado delante de su esposa y de su hijo. No tuvo más remedio que huir.

“Hay guerra entre narcotraficantes, mandan a una de las bandas a que extorsionen a las personas y las otras, a sacar a la fuerza a quien no quiera dar la ‘vacuna’”, sostuvo.

Cali es una de las ciudades donde más se refugian las familias desplazadas, especialmente, durante la última semana.

“Personas, especialmente, hombres mujeres niños del Pacífico colombiano, que para llegar aquí a Cali se han demorado varios días y alguno de esos días hasta sin consumir un bocado de comida”, señaló Danis Rentería, secretario de Paz y Convivencia Ciudadana de Cali.

En la capital del Valle del Cauca, las comunidades del Pacífico salieron a apoyar los plantones que se realizan en Buenaventura.

César Cabezas, líder social, afirma que el microtráfico y la disputa entre bandas por el control territorial también “tiene que ver con que no hay inversión social integral en la población”.

La Defensoría del Pueblo advirtió que estas estructuras criminales ponen en riesgo a más de 170.000 habitantes del puerto vallecaucano.