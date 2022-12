Cruz Roja Valle desmiente campaña de ayudas que circula en redes sociales

Foto: archivo Colprensa

Una campaña que circula en redes sociales para ayudar a un hombre quien habría resultado afectado por un incendio en Yumbo generó una reacción por parte de la Cruz Roja en el Valle del Cauca, tras enterarse que había sido vinculada a dicha iniciativa promovida a nombre del señor Henri Samboní.

La entidad advirtió que es falso que la institución esté participando en una campaña de ese tipo, pues no ha recibido ninguna solicitud oficial para la recolección de alimentos e implementos en alguna unidad municipal o grupos de apoyo a nivel departamental.

“Somos una entidad que cumplimos una labor netamente humanitaria y hacemos un llamado a la población en general a respetar el nombre y el uso del emblema de la Cruz Roja” manifestó Edwin Mejía Villegas, de la Dirección de Socorros y Gestión del Riesgo de la Cruz Roja Valle.

Además, agregó que “en los casos que deseen prestar colaboración frente a alguna emergencia solicitamos verificar previamente, lo pueden hacer comunicándose al teléfono 5184259 o al celular 3105810337”.

Aseguraron que el emblema de la institución humanitaria no puede ser utilizado por organismos, empresas o personas que no estén autorizadas o no estén vinculadas a sus servicios asistenciales.