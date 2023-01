Cuando Greeicy Rendón quiso "ser muy sexy", pero el resultado definitivamente no fue el esperado

La artista vallecaucana se ha caracterizado por aparecer no solo hermosa, sino sensual, sin importar el lugar donde esté, pero siempre hay una excepción.

Greeicy Rendón, una de las artistas colombianas más populares del momento en el país, comenzó el fin de semana enamorando a sus millones de seguidores con una sensual fotografía en bikini y un buzo, que publicó en su cuenta de Instagram.

Y con el ánimo seguramente de mantener a millones con la boca abierta durante este puente festivo, luego publicó otras dos imágenes con el mismo atuendo y en otras posiciones a través de las historias de esta misma red social.

Sin embargo, una de estas fotografías no salió como se esperaba y la misma Greeicy Rendón lo reconoció, pero finalmente no le importó y quiso compartirla con sus fanáticos, tal vez para demostrar que las cosas no siempre salen a la perfección.

“Cuando quieres ser muy sexy, pero…”, fue lo que escribió la bella actriz y cantante caleña en la imagen, donde aparece sentada en una silla, agarrándose el cabello y con los ojos entreabiertos y desviados hacia adentro.

Esta foto es sin duda una excepción que, por supuesto, no dejará de conquistar el corazón de los más de 6.2 millones de seguidores que la vallecaucana de 26 años tiene tan solo en su cuenta de Instagram.