Cuando pintaba una fachada, hombre murió electrocutado al correr andamio y tocar cables de tensión

Pese a que los bomberos llegaron al lugar tras el llamado de la comunidad, no fue posible salvarle la vida. En el hecho, otros dos trabajadores resultaron lesionados.

Un lamentable incidente ocurrió pasadas las once de la mañana de este miércoles 12 de junio en una edificación del barrio Los Alamaos, norte de Cali.

Según el reporte, un trabajador que se encontraba pintando la fachada de la construcción, movió el andamio que era utilizado para dicha labor y, desafortunadamente, este hizo contacto con los cables de alta tensión, lo que le produjo una fuerte descarga eléctrica que terminó por quitarle la vida de manera instantánea.

“Al empujar un andamio, este pierde su estabilidad y cae sobre las cuerdas de alta tensión. La persona que estaba empujando este equipo queda electrocutada, mientras que las otras dos caen de la parte alta de los andamios”, explicó Marco Gómez, cabo de Bomberos Cali.

Los dos lesionados, uno de 56 años y otro de 35, fueron trasladados a centros asistenciales del norte de la ciudad, en donde recibieron atención médica y, por fortuna, se encuentran fuera de peligro.

Tras el llamado de la comunidad, al lugar llegaron dos máquinas de bomberos y una ambulancia para atender la emergencia.

La unidad residencial en donde ocurrieron los hechos permaneció durante varios minutos acordonada mientras hacían presencia unidades del CTI de la Fiscalía para el levantamiento del cuerpo y trabajadores de EMCALI, quienes verificaron que los residentes del lugar no corrieran peligro.