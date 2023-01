“Cuando se arman los problemas no ven si hay niños en la calle”: tía de bebé herida por bala perdida

El trágico hecho se registró mientras la tía de la pequeña ingresaba a su casa con la menor dentro de un coche y un grupo de jóvenes se enfrentaba con armas de fuego.

“Cuando yo llego, sale mi tía gritando y llorando y la blusa llena de sangre; cuando yo le digo que qué pasó, me dice que a la niña le habían pegado un tiro”, señaló la tía de la bebé de once meses.

La niña fue transportada en una motocicleta a un centro asistencial y de allí remitida a la Clínica Valle de Lili, donde se recupera. Los familiares hacen un llamado a la tolerancia.

Vea también: Bebé resultó herida por bala perdida en medio de un enfrentamiento armado en oriente de Cali

“Son de las personas que cuando se forma este tipo de problemas no van mirando si hay niños en la calle, no ha sido la primera vez. Varias veces ha sucedido lo mismo”, añadió la familiar.

En una rápida reacción una patrulla capturó al presunto autor del disparo: “El trabajo mancomunado entre Policía y comunidad se da con la captura de este sujeto, en el cual hay un testigo presencial de los hechos”, manifestó el mayor Juan Carlos Guerrero, comandante (e) del Distrito 4 de Policía Cali.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía, y será llevado ante un juez de control de garantías.