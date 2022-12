Cuatro personas afectadas por riña entre Policías y habitantes en el norte de Cali

En un video quedó registrada una riña entre habitantes de un barrio del norte de Cali y la Policía a las afueras de un CAI., varias personas se enfrentaron por algunos minutos con los uniformados.

En el video se logró escuchar el sonido de un arma eléctrica, e inmediatamente una mujer cae al suelo.

“El gobierno lo tiene prohibido, creo que la policía se está tomando atribuciones que no le corresponden, me parece que esa es una cosa muy bochornosa, porque a una persona no se le puede tratar así, de pronto hay otro método más sofisticado”, afirmó un testigo.

Luego varias personas intentan atacar a uno de los policías que minutos antes supuestamente le había propinado el choque eléctrico a la mujer.

En medio de los acalorados reclamos otras personas se desmayan al parecer después de recibir descargas eléctricas, el sitio se llena de uniformados que, asustados, reaccionan para intentar auxiliar a las personas que están en el suelo.

Las imágenes muestran a uno de los policías cuando ayuda a cargar a una de las personas afectadas.

“A una mujer se le puede dominar esposándola, pero no tirándole esos choques eléctricos, la policía queda por el suelo, porque están agrediendo a las mujeres que dicen que protegen” dijo el testigo.

Tres mujeres y un hombre recibieron descargas eléctricas, autoridades anunciaron realizar una investigación sobre lo sucedido.

En coronel Javier Jauregui, comandante del distrito 2 de la Policía de Cali aclaró que “inmediatamente la Policía Nacional hace apertura de investigación referente al abuso de fuerza en este procedimiento policial”.

El oficial explicó que la riña se presentó cuando los uniformados intentaba evitar que la multitud linchara a un hombre que se refugió en el C.A.I.

“Querían tomar acciones de índole personal por esa lesión que había ocurrido y por eso es que se presentó este hecho, para tratar que la persona no fuera linchada”, agregó el coronel Jauregui.

Señaló, además, que las cuatro personas afectadas fueron dadas de alta, después de ser valoradas en un centro asistencial.