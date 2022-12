Cuatro personas se encadenaron en Caprecom de Cali para exigir medicamentos

Estos usuarios se encadenaron a las afueras de la sede principal de Caprecom, EPS del régimen subsidiado, para reclamar por mejor atención, servicio y entrega de medicamentos.

José Ocampo es uno de los ciudadanos encadenados que llegó a Cali desde el municipio de Buga. Desesperado buscaba que Caprecom se pusiera al día con sus medicamentos e insumos. Él es una persona discapacitada a la que le amputaron sus miembros inferiores y dice que no se moverá del sitio hasta que le resuelvan su problema.

“Estoy encadenado porque hace cinco meses no me dan los insumos como sondas y pañales. Desde el viernes a las 6:00 a. m. estoy acostado, las personas me pasan comida, he estado con fiebre porque tengo una infección en la orina”, aseguró Ocampo.

“De aquí no me voy a ir, a todos les dije que así me muera acá, voy a seguir encadenado hasta que nos resuelvan y nos den la medicina, insumos y órdenes para los especialistas”, agregó.

Estas personas encadenadas aseguran que en Cali existen 500 personas en la misma situación.

El defensor del Paciente, Alexánder Camacho, aseguró que hay personas que ya han fallecido por la mala atención de esta EPS del régimen subsidiado y que son múltiples los casos que se vienen atendiendo y remitiendo a la Superintendencia de Salud.

“La situación que viven los usuarios de Caprecom en este momento es que no están recibiendo medicamentos no POS desde hace más de tres meses. Esto significa que los usuarios que tienen enfermedades de alto costo están sin sus medicamentos. Ya se han generado unas muertes por lo que las personas están angustiadas”, manifestó el funcionario.

Camacho dijo que las instancias territoriales se han agotado y se ha oficializado la crisis de estos usuarios ante el Ministerio de Salud.