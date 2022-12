Cuatro rutas del MIO se modificarán para mejorar cobertura en sur de Cali

Metrocali anunció que dado al fortalecimiento de la red vial en el sector de El Caney y Lili y para atender la solicitud de la comunidad que reside en estas zonas, a partir del 7 de septiembre las rutas P21A, P71, A13A y A13C modificarán sus recorridos.

Asegura la entidad que estos cambios permitirán reducir el tiempo de viaje de los usuarios, debido a que el MIO atenderá el corredor de la calle 48, en los dos sentidos, entre las carreras 86 y 99, así como la calle 42 entre las carreras 80 y 99.



Las modificaciones

Ruta P21A Universidades – Centro – Avenida Las Américas: para reforzar la conexión desde el Caney hacia la estación Universidades, en sentido norte - sur, ingresará por la carrera 83C y la calle 42 para atender los barrios Ciudadela Comfandi, Caney y el Lili. Luego saldrá por la carrera 99 hacia la autopista Simón Bolívar y por la misma seguirá hacia la estación Universidades. En su recorrido esta ruta atenderá todas las paradas ubicadas sobre calle 42 entre carreras 83C y 99.

Adicionalmente, con el plan de desvío de las obras que se iniciarán en la estación Universidades a partir del 7 de septiembre, la ruta P21A quedará atendiendo la tercera parada ubicada en la calzada lateral de la carrera 100, frente al centro comercial Jardín Plaza. Esta ruta seguirá operando de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. y los domingos y festivos de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Ruta P71 Caney – Unidad Deportiva: a esta ruta que conecta el sector del Caney con las estaciones Plaza de Toros y Unidad Deportiva, se le prolongará su recorrido en el extremo sur por las calles 48 y 42, desde carrera 98 hasta la carrera 99. Se mejorará la cobertura del MIO hacia las nuevas urbanizaciones que se están desarrollando en el sector del Lili. Asimismo, la ruta P71 quedará atendiendo el corredor de la calle 48 por la calzada del costado occidental entre las carreras 80 y 99. Esta ruta seguirá operando de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. con bus padrón. Los domingos y festivos no presta servicio.

Ruta A13A Caney – Universidades: ingresará al sector del Lili por la carrera 99 hasta la calle 48, recorrerá la calzada oriental hasta la carrera 80, retornando por la calle 42 y la carrera 86, para atender nuevamente la calle 48 hacia el sur hasta la carrera 99. De aquí saldrá hacia la estación Universidades, donde compartirá temporalmente la parada con la ruta P21A sobre la calzada lateral de la carrera 100, frente al centro comercial Jardín Plaza.

De regreso, dará la vuelta al centro comercial para ingresar al Lili por la carrera 99. Esta ruta continuará operando con lunes a sábado de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., con bus padrón, y los domingos y festivos de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., con bus complementario.

Ruta A13C Universidades – Lili: extenderá su recorrido por la carrera 99 entre las calles 50 y 53, para atender las unidades residenciales ubicadas sobre la calle 50, luego retornará por la carrera 99 directo hacia la estación Universidades, para atender la parada frente al Centro Comercial Jardín Plaza. De regreso, ingresa al Lili por la Carrera 99.

Metrocali indicó además que a partir del 7 de septiembre se adelantarán algunas adecuaciones de infraestructura en los vagones de parada y en la zona de rutas alimentadoras de la estación Universidades.

Con estas obras, señaló la entidad, se pretende mejorar el servicio a los usuarios y brindar nuevas opciones para integrar al MIO a través del uso de la bicicleta. Por esta razón, las rutas alimentadoras A18, A17C, A14B, A13A, A13C, A17B, A19A y P21A se desplazarán hacia la calzada lateral del costado norte de la carrera 100, frente al Centro Comercial Jardín Plaza. La reubicación de las paradas de integración implicará que los buses de estas rutas, se regresen hacia su destino a través de la calle 16 y la carrera 98, dándole la vuelta al centro comercial.

Las rutas A17C, A18 y A19A atenderán, en el sentido del tránsito, la primera parada, las rutas A13C, A14B y A17B la segunda parada y las P21A y A13A la tercera parada.