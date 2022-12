Cuatro vehículos resultaron afectados al caer en alcantarilla en autopista de Cali

Autoridades investigan si el fuerte aguacero que se registró en la noche del martes aflojó la tapa de una de las alcantarillas ubicadas en la autopista suroriental de Cali. Por esto, los propietarios de cuatro vehículos que cayeron en ella reportaron algunos daños, aunque no hubo lesionados.

Los conductores afectados relataron cómo perdieron el control de sus vehículos, luego de pasar sobre la alcantarilla sin tapa. "Yo venía por el carril y la tapa estaba superpuesta, al montarme sobre ella se me explotaron las dos llantas traseras", manifestó Bryan Díaz.

Los afectados, quienes tomarán medidas legales contra la Administración Municipal, señalaron que, de ser un motociclista el que hubiera pasado por la alcantarilla, la situación sería a otro precio.

Asimismo, llamaron la atención al Gobierno Local. Además, solicitaron a las autoridades arreglar las alcantarillas en mal estado y tomar medidas correspondientes para evitar accidentes.

"Uno paga impuestos, paga todo y se encuentra con este tipo de cosas. No me parece justo", añadió Díaz.

La tapa fue puesta nuevamente sobre la vía. "No está en buenas condiciones, ahora la pisa un carro y vuelve, la levanta o la deja ladeada, y vuelve otro accidente", expresó por su parte José Bravo, otro conductor afectado.

El agente de tránsito Alexánder Hurtados confirmó que están investigando las causas por las cuales se salió la tapa de la alcantarilla, si fue por las lluvias o algún automotor que se movilizaba por el sector.