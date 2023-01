Cuerpo de agentes de tránsito celebra sus 45 años de servicio en Cali

La celebración tendrá lugar este viernes en el Bulevar del Río. Actualmente, la capital del Valle del Cauca cuenta con 624 guardas.

A las 5:00 p. m. se dará inicio a un desfile en este emblemático sitio de Cali para conmemorar los 45 años de servicio que cumple el cuerpo de agentes de tránsito en la ciudad.

Esta institución nació el 3 de marzo de 1973 cuando el Concejo Municipal creó la Secretaría de Tránsito con el fin de regular el flujo vehicular y peatonal en las calles, así como adelantar campañas pedagógicas para concientizar al ciudadano sobre las conductas en la vía.

Un total de 24 personas conformaban el primer cuerpo de agentes de la capital del Valle del Cauca, a quienes en ese entonces denominaban guardas bachilleres, debido a que ese era uno de los requisitos para ocupar el cargo.

“Son 45 años de servicio ininterrumpidos en el que los agentes, con compromiso y dedicación, desempeñan sus funciones que están enfocadas en prevenir accidentes de tránsito”, afirma Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad de Cali.

A diario, contribuyen a que las personas pueden movilizarse en la ciudad, hacen controles para garantizar la seguridad en la vía pública y, a través de la educación, buscan sensibilizar a conductores, peatones y biciusuarios de la importancia y responsabilidad de todos en las calles.

“Es una gran experiencia, es una gran parte de mi vida, es lo que me apasiona, lo que me gustó desde siempre, fue un gran sueño que Dios me permitió cumplir”, afirma Olga Lucía Briceño, supervisora de agentes que desde hace 22 años está vinculada a la dependencia.

Sostiene que estos 45 años de existencia en la ciudad son el resultado de acciones positivas y oportunidades de mejora de un gran equipo de seres humanos que sienten, tienen familia, se esmeran por servir, dar lo mejor de sí mismos y educar para prevenir y salvar vidas en la vía.

Luego del desfile en el Bulevar del Río, la celebración se trasladará al Concejo, donde un grupo de agentes será destacado por su desempeño y compromiso con la ciudadanía.

Según la Secretaría de Movilidad, los agentes han atendido cerca de 2.200 accidentes de tránsito y realizado más de 68.000 procedimientos en Cali durante el 2018.

De los 624 agentes con los que cuenta actualmente la ciudad, 76 son mujeres, 12 están encargados de educación y cultura vial, 325 realizan regulación y control, y los 212 restantes llevan a cabo labores administrativas.

Del total de guardas, 152 han sido vinculados durante la administración del alcalde Maurice Armitage, que tiene a la movilidad entre sus prioridades.