Cuestionan viabilidad de fallo de Corte Constitucional sobre multas a infractores de tránsito

Expertos en movilidad y conductores aseguran que no se cuenta con los elementos tecnológicos necesarios para cumplirlo.

De acuerdo con las autoridades de movilidad de Cali, hay más dudas que respuestas sobre el fallo de la Corte Constitucional que responsabiliza de una multa de tránsito al conductor y no al propietario del vehículo.

“En este momento, estamos analizando lo que son las condiciones legales y jurídicas, pero estamos a la espera de saber si es posible realizar un acatamiento como tal de lo que pretende la corte”, dijo Mildred Arias, jefe de Contravenciones de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Según explicó el magistrado Alejandro Linares, en caso que las cámaras de fotodetección no puedan identificar al infractor, los policías o agentes de tránsito son los que tendrán que imponer los comparendos. Es decir, deben sorprenderlo en la calle.

Para expertos en movilidad, es imposible aplicar en la capital del Valle del Cauca lo que ordena la sentencia del alto tribunal.

“Es imposible por la tecnología que tiene. Habría que colocar equipos de punta y también tener una base de datos que identifique los rostros de estos contraventores o presuntos contraventores para poderlos individualizar, así como se hace con la delincuencia en otras partes del país”, dijo Edward Londoño, experto en movilidad.



Algunos conductores apoyan que la multa sea aplicada a quien cometa la infracción y no al propietario del vehículo, pero aseguran que no se puede implementar en Cali.

“Estoy de acuerdo con multen al que va conduciendo, pero no hay cámaras suficientes y tampoco los dispositivos electrónicos para saber exactamente quién va manejando”, afirma Álex Erazo, conductor.

“Ni Cali, ni en Colombia, ni en ningún lado de Suramérica hay las herramientas para tomar dichas acciones. No se puede. La tecnología a duras penas da Londres, ahora, imagínese acá”, dijo Mauricio Ramírez, conductor.

“No es viable porque uno va con casco o en un carro polarizado. No es viable”, dijo Fáber Potes, conductor.

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, en la ciudad hay 42 cámaras de fotodetección de infracciones de tránsito, de las cuales 35 son fijas y 7 portátiles, pero únicamente pueden identificar el vehículo y la placa.

