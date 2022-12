¡Cuidado! Con fotomultas sancionarán a caleños que laven vehículos en la calle

Foto: Noticiascaracol.com

A partir de la próxima semana, fotomultas móviles de la Secretaría de Tránsito de Cali comenzarían su recorrido por la ciudad. De acuerdo con el código nacional de tránsito, la sanción es de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a $171.826, para quienes sean sorprendidos lavando su vehículo en sitios no autorizados.

Los lavaderos que no cumplan con las normas también serán sancionados. Lucierne Obonaga, de la dirección de Gestión Operativa de la Gerencia de Acueducto de Emcali, asegura que algunos establecimientos dañan las redes al llenar las recámaras de telecomunicaciones con agua, para montar su negocio en espacio público.

"Son dos sanciones. Por lavar en espacio público y, para los lavaderos, podríamos iniciar un proceso penal por defraudación de fluidos, a los que les encontremos que estén impactando la red, que la están interviniendo”, señaló la mujer.

Obonaga que las Empresas de Servicio Públicos han querido articularse con la Administración Municipal, no solamente para las sanciones, sino además para organizar a los lavaderos en aras de no perturbar el derecho al trabajo, pero que este tampoco afecte el servicio de acueducto.

“Hemos trabajado con la Secretaría de Tránsito para que incluyan en su plataforma la fotomulta por lavar en espacio público, no solamente por la lavada, sino por estar parqueado en espacio público", indicó la funcionaria.

Sostiene que hay quienes utilizan agua potable para lavar un vehículo cuando existen posos para dicho fin. "Nosotros tenemos detectados unos lavaderos que llevan muchos años y le hemos dado la información al Tránsito para que realice el recorrido por estos sitios", puntualizó.