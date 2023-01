¡Cuidado! Delincuentes estarían estafando a personas con supuestas ofertas laborales por internet

Piden a los aspirantes consignar una considerable suma de dinero antes del proceso de selección, el cual no se lleva a cabo.

En Popayán, una de las ciudades con más desempleo del país, decenas de personas denunciaron ser estafadas tras acudir a una supuesta cita laboral. La Fiscalía ya está frente al caso.

Una de las afectadas por la situación anteriormente descrita fue Lina María Chacón, administradora de empresas recién graduada, la cual ha buscado, de manera infructuosa, una oportunidad laboral desde hace más de 6 meses.

Revisando en internet, ella encontró una seductora oferta, pero lo que no sabía, era que terminaría siendo víctima de una estafa.

“Me dijeron que me presentara en el municipio de Santander, me enviaron los papeles al correo y que tenía que consignarles 92 mil pesos, valor de los exámenes y que supuestamente me los devolvían cuando yo llegara a donde ellos, pero las direcciones no coincidían”, relató.

Así como a Lina María, en el último mes en la capital del departamento del Cauca se han reportado más de 40 denuncias de personas que han sido engañadas a través de portales en internet que ofrecen empleos.

“Conmigo habían más de 15 personas y nos hicieron eso a todos los que nos postulamos. Creo que eran más de 1.000 personas, fue una estafa grandísima”, aseguró la afectada.

Teniendo en cuenta que Popayán es una de las ciudades con mayor tasa de desempleo en el país, la Cámara de Comercio del Cauca brindó algunas recomendaciones para que las personas que buscan empleo no caigan en las garras de los delincuentes.

"Validen siempre la información de cualquier institución que pide dinero antes de un registro, traten de recibir asesorías para saber si la oferta laboral es cierta o no”, aseguró Ana Fernanda Muñoz, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca.

Sobre estas denuncias, la Fiscalía de Popayán adelanta las respectivas investigaciones para dar con los responsables de la masiva estafa.