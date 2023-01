Cusumbo, el festival de ritmos alternativos creado por cinco emprendedores caleños

Conozca la plataforma que nació de una iniciativa ambiental y hoy se posiciona en la escena cultural de la Sultana del Valle. La cita es este 29 de septiembre.

Desde los Farallones de Cali emergió hace tres años el Festival Cusumbo. Una propuesta que nació del propósito de cinco jóvenes emprendedores de abrir más espacios alternativos en la ciudad y promover artistas locales.

"Queremos que el festival sea una propuesta nueva para que la gente de Cali y del suroccidente colombiano pueda disfrutar de todo el tema musical y cultural que tiene y ofrece la región", dice Jairo Palacio, uno de los promotores del evento.



