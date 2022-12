CVC asegura que avalancha que devastó Mocoa también podría ocurrir en Valle del Cauca

La autoridad ambiental señala que al menos diez afluentes del departamento representan riesgo de avalancha en la actualidad, entre ellos el río Pance.

También hace un especial llamado a las poblaciones asentadas en las márgenes de los ríos Fraile, Desbaratado, Bolo, Culebras, Guabas, Garrapatas, Sonso, Bugalagrande y Riofrío. Más que alarmar, la corporación busca prevenir una tragedia como la registrada en Putumayo.

"En el Valle tuvimos una avalancha parecida a la de Mocoa, la semana pasada con el río Nima. Sin embargo, no había viviendas en las márgenes del río, por lo que no se perdieron vidas humanas”, afirmó Rubén Darío Materón, director general de la CVC.

Alerta máxima en Palmira por avalancha que afectó el servicio de agua... Materón solicitó a los alcaldes de los 42 municipios vallecaucanos reubicar a las comunidades ribereñas o, al menos, instalar alarmas para avisar de manera oportuna en caso de este tipo de emergencias.

"En estos temas de lluvias hay mayor concentración de agua en las laderas, derrumbes que se pueden presentar, taponamientos que generan crecientes y avalanchas, que cobran vidas. El llamado es que a través de las Oficinas de Gestión del Riesgo se evalúen estas deficiencias y que se trate de reubicar a la población y, si no es posible, establecer mecanismos de alerta temprana”, agregó el funcionario.

Pese a que las lluvias han dado una tregua en los últimos días, la Red de Hidroclimatología de la CVC también adviertió que hay alta probabilidad de deslizamientos en el sector de Loboguerrero en Buenaventura y en algunos municipios como Sevilla, Trujillo y El Dovio.

Foto: archivo Noticias Caracol