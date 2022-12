CVC estudia propuesta para volver legal La Casita del Bosque en Cali

Foto: Davis Beltrán

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, aseguró que luego de una reunión sostenida con Deiby Beltrán Cerón, conocido como 'Davis' Beltrán, propietario del refugio conocido como La Casita del Bosque, se llegaron a ciertas conclusiones que podrían ayudar a volver legal este espacio.

Resaltaron que a Beltran Cerón no se le entregarán animales silvestres hasta que no se constituya como un Centro de Rehabilitación y Valoración de la Fauna Silvestre o entre a la Red de Amigos de la Fauna y así su actividad sea legal, convirtiéndose en una ONG o fundación con personería jurídica.

Por lo tanto, el refugio ubicado en zona rural de Cali, no podrá seguir recibiendo animales porque incurriría en una falta a la normatividad colombiana.

Tanto la CVC, entidad que destaca la labor adelantada en La Casita del Bosque, como Beltrán aseguran que se debe desestimular en la comunidad la tenencia y exhibición de fauna silvestre por parte de particulares porque los animales silvestres no son mascotas.

El pasado 10 de agosto, funcionarios de la CVC y unidades de la Policía llegaron al refugio y decomisaron 17 zarigüeyas y tres loros.