Da la cara el hombre que lanzó una piedra contra un bus del MIO

Se presentó ante las autoridades José Thomas Ocoró Piedrahita, el hombre que el viernes 18 de marzo lanzó una piedra contra un bus del MIO que se movilizaba por el barrio El Jardín de Cali con pasajeros. Por su paradero, las autoridades estaban ofreciendo de 3 a 5 millones de pesos de recompensa.

“Estoy muy apenado con todo lo que hice, la verdad fue un momento de ira, eso no vuelve a suceder”, aseguró.

Asimismo, el hombre que le lanzó la piedra contra un bus del MIO habló con el “conductor que sintió pánico conmigo, también le pido perdón”.

Ocoró, a quien la Alcaldía de Cali denunció penalmente, le envió “un gran mensaje a toda la población caleña, a todos los jóvenes, que no destruyamos el MIO, por favor. Ese es un servicio para todos nosotros, yo me siento arrepentido de todo lo que hice. No sé cómo lo voy a pagar”.

Por ahora se conoce que ofrece una indemnización y, además, realizar campañas pedagógicas para que no se siga atacando el sistema de transporte de Cali.