Daño en puente vehicular generó caos vial en el oriente de Cali

Hacia las 3:00 p.m. de este miércoles fue restablecido el paso vehicular con restricción a dos carriles sobre el puente de la calle 70 entre carrera 8, oriente de Cali. Este había sido cerrado desde la noche del pasado martes tras un daño en la losa de uno de sus carriles, aparentemente generado por la continua vibración a la que es sometida la estructura o por la sobrecarga, según la Secretaría de Infraestructura.

Decenas de vehículos resultaron afectados por el daño en la estructura, aunque no se reportaron personas lesionadas. "Yo iba rápido en la moto, no alcance a ver el hueco, no caí, pero me alcancé a desestabilizar", narró un motociclista.

El puente hace parte de las 21 Megaobras y costó más de $81 mil millones, fue entregado hace tres años, por lo tanto llama la atención de las autoridades.

La firma contratista constructora de esta obra realizará las labores de reparación y mantenimiento a la misma durante los siguientes días. Durante este tiempo permanecerán cerrados los dos carriles de la izquierda de la calzada sur - norte.

Autoridades de tránsito recomendaron a quienes transiten hacia la salida a Palmira o sector de la 14 de Calima, utilizar la calle 73 o avenida Ciudad de Cali para este desplazamiento. Otras alternativas hacia el norte son las Calles 44, 34 y 26. Asimismo aconsejan transitar con precaución, sin exceder la velocidad y mantener siempre una distancia de seguridad.