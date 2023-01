¿De $100.000 diarios a $20.000? Crisis de transportadores en ruta Cali-Buenaventura por piratería

Un numeroso grupo de conductores bloqueó la salida hacia el principal puerto sobre el Pacífico colombiano para exigir una intervención urgente de las autoridades.

El gremio de transportadores de servicio público que cubre la ruta Cali-Buenaventura denuncia pérdidas por más de 10 mil millones de pesos durante los últimos siete años por culpa de la piratería, es decir, el transporte informal.

De acuerdo con la denuncia, los conductores pasaron de generar 100.000 pesos diarios a tan solo 20.000, lo que llevan como sustento para sus hogares.

El gerente del Corredor del Pacífico S. A. S., Luis Hernando Lozano, explica que los transportadores piratas no cobran más barato, sino que a los pasajeros “pueden llevarlos hasta sus residencias tanto en Cali como en Buenaventura”.

Asegura que operan en vehículos particulares y también de servicio especial, los cuales se ubican en el sector de la Portada, en el oeste de la capital del Valle del Cauca y donde se encuentra la vía al mar. Sostiene que este servicio representa un riesgo para quienes recurren a él.

“No tienen ninguna clase de seguro de responsabilidad civil, no hacen alcoholimetría como tienen obligación de hacer los conductores nuestros y no pagan todo lo que tenemos que pagar los intermunicipales”, dice el gerente del Corredor del Pacífico S. A. S., que agremia a seis empresas.

En ese sentido, el directivo afirma que las autoridades de tránsito no están ejerciendo control para combatir el servicio de transporte informal.

“El llamado es a que ejerzan autoridad y nos respalda una investigación que se adelanta con pliego de cargos a la Secretaria de Movilidad de Cali, la cual fue notificada el día viernes. Precisamente, uno de los puntos, por no ejercer la autoridad en la inmovilización de vehículos ilegales”, señala.

El bloqueo se realizó en la mañana del pasado lunes 12 de agosto, lo que, por supuesto, afectó el transporte entre Cali y Buenaventura. Sin embargo, la Terminal de Transportes de la capital del Valle del Cauca ya reporta normalidad en la operación de rutas hacia el puerto sobre el Pacífico.