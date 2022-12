De aprobarse, caleños tendrían que pagar $2.300.000 por transitar en pico y placa

Foto: Noticias Caracol

Aumenta la controversia en Cali con el proyecto de cobro por congestión, que busca establecer un pago por parte de propietarios de vehículos particulares que quieran circular en la ciudad en los horarios que les corresponde la restricción de pico y placa. Esta semana, el Concejo inicia el estudio de la iniciativa del alcalde Maurice Armitage y que contempla un pago cercano a los $2.300.000 anuales.

Los ingresos que se generen con esta medida, según el Gobierno local, serían invertidos en la operación del sistema de transporte masivo MIO. Sin embargo, serán los concejales los que tendrán la última palabra sobre este proyecto.

Sin conocer los detalles de la iniciativa, algunos ediles han planteado ya varias hipótesis alrededor del tema. Uno de ellos es Carlos Ortiz, quien manifiesta que el proyecto tendría que ser estructurado de acuerdo a la equidad y las clases sociales.

"Si nos vamos a las clases sociales, la gente que tiene un carro de alta gama puede pagar, lo que hay que mirar es cómo beneficiar a las personas que tienen un carro de baja categoría, que de eso depende su capacidad económica, quienes de alguna forma van a tener que pagar lo mismo", afirma Ortiz.

En esto concuerda el concejal Roberto Rodríguez, al indicar que la clase media caleña no estaría en condiciones de cancelar el valor de esta contribución."Existe la clase media que tiene vehículos cercanos a los $40.000.0000, quienes con un esfuerzo mensual lo podrían pagar. Pero, hay un grupo muy grande de personas de clase media baja que utilizan su vehículo para llevar a los hijos al colegio o a las universidades, para movilizarse a sus trabajos, y que con gran esfuerzo están pagando su vehículo. A ellos les quedaría muy difícil pagar ese cobro por congestión", dice.

Por su parte, el edil Carlos Andrés Arias explica que la medida es totalmente legal y que, incluso, hay que pensar en más formas de aforar recursos para el MIO. Sin embargo, advierte que lo importante es que lo recaudado por ese cobro se use de manera adecuada.

"El Alcalde tiene facultades para presentar la creación de un fondo de estabilización. Lo podemos nutrir con el cobro por congestión, siempre y cuando la propuesta se ajuste a los derechos y vaya orientada a cumplir el objetivo que establece el Plan de Desarrollo para generar la sostenibilidad en los sistemas, es viable poder garantizarle a la ciudadanía que van a tener el transporte público", menciona Arias.

El consejal agrega que el valor que estaría establecido es una suma relativamente accesible. “Sin embargo, hay que escuchar a la comunidad”, resalta.

Asimismo, en sesiones extraordinarias, el Concejo Municipal también estudiará el proyecto de subsidio de $340 por pasajero para el MIO, que nuevamente presentó el alcalde Armitage en busca de que esta vez sí sea aprobado.

A través de redes sociales, los ciudadanos han expresado diferentes opiniones frente al proyecto de cobro por congestión. Algunos usuarios señalan que la propuesta no resolverá el problema de movilidad y que, por el contrario, habrá más vehículos en la calle. Otros piensan que esta es excluyente, porque solo los caleños que no tengan capacidad económica tendrán que cumplir con la restricción del pico y placa.



Cobro por congestión es decisión acertada de @MauriceArmitage, ahora lo importante será mejorar transporte público con recursos recaudados — Jorge Buitrago (@JorgeBuitragoT) September 8, 2016