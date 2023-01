“De cabeza contra el asfalto”: agente de tránsito cayó a un hueco cuando realizaba patrullaje

El funcionario, quien quedó inmóvil en el piso, relató cómo sucedió el accidente.

El agente de tránsito Andrés Muñoz fue víctima de un accidente de tránsito cuando se encontraba realizando labores de patrullaje a bordo de una motocicleta y vigilando la ciclovía junto con dos compañeros más en el norte de Cali. A la altura de la calle 70 con carrera 4 se fue a un hueco.

“Delante de mí va un tractocaminón, el hueco está en todo el camino y, cuando ya lo veo, no tengo tiempo de reaccionar, disminuyo un poco la velocidad, pero la dirección de la motocicleta cae en el hueco y me voy de cabeza contra el asfalto”, relata el funcionario.

Muñoz contó que rebotó en el suelo con su cabeza y su hombro, por lo que posteriormente no pudo ponerse de pie y debió esperar la ambulancia para ser atendido.

“Me lesioné el hombro derecho, sufrí laceraciones en brazos y piernas, y me incapacitaron por ocho días. No hay fractura pero toca esperar que se me desinflame para ver si no hay daño”, dijo.

El agente lamentó que el mal estado de la vía y aseguró que, según vecinos del sector, constantemente se presentan accidentes con ese enorme hueco.

Y aunque indicó que el asesor jurídico del sindicato al que pertenece emprendió las acciones pertinentes para reclamar por las lesiones que sufrió, espera que la vía sea reparada lo más pronto posible.

El accidente del agente Muñoz, que por fortuna no fue de mayor gravedad, ocurrió hacia las 8:30 de la mañana del pasado domingo 28 de octubre.