De continuar crisis en red hospitalaria cancelarían Feria de Cali, asegura alcalde

Pese a la sugerencia de algunos sectores en la región que señalan no haber garantías para realizar la Feria de Cali ante la crisis que existe en la red de hospitalaria, especialmente en el HUV, el alcalde Rodrigo Guerrero dice que hasta el momento el evento sí se llevará a cabo. Sin embargo, sostiene que de complicarse esta situación, no dudaría en cancelarlo.

"Uno cruza los puentes cuando llega a ellos. Estamos a tres meses de la Feria y yo estoy seguro que de aquí allá la situación del hospital se ha podido normalizar. No creo todavía que estemos en necesidad de hacerlo, pero si hay que cancelarla, con dolor y pena en el alma, se cancela", manifiesta el mandatario local.

Con respecto a la situación financiera por la que atraviesa el Hospital Universitario del Valle, Guerrero asegura que a lo largo de su administración el municipio ha aportado más de $9 mil millones para saneamiento fiscal del centro asistencial.

El funcionario añade que va esperar algunas semanas para ver cómo evoluciona este tema y de acuerdo a eso tomará alguna decisión.