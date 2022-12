De 'Criminal' a 'Haragán': la divertida parodia de El Mindo sobre canción de Natti Natasha y Ozuna

La producción, que protagoniza el instagramer caleño junto a su madre Socorro, es tendencia en Colombia a través de YouTube.

"Miento si te digo que ando vacacionando. Yo me la paso trapeando, barriendo. Todo el día mantengo ocupado", canta El Mindo al ritmo de musicalización similar al de la popular canción 'Criminal' de Natti Natasha y Ozuna.

Publicidad

Se trata de una parodia que el vallecaucano y su progenitora hacen al exitoso tema. Sin embargo, en ella no hablan de corazones robados, ni del flow, sino que hace referencia de la cantaleta de doña Socorro a su hijo, al que califica de haragán.

"Usted en la casa siempre tiene que ayudar… hágame caso no se vaya hacer pegar. Haragán, sos haragán. Párese de la cama y comience a trapear", expresa la mamá del instagramer en la canción.

¿Ha ido a la playa y los vendedores lo han acosado? La mamá de este... En la grabación, que tiene como escenario un conjunto residencial y una casa, Armando le protesta a su madre porque siempre lo regaña. Ella asegura que él se la pasa chateando y en Instagram.

"¿Por qué me grita o me da cantaleta? Con la chancla o la correa siempre me tiene que amenazar. Siempre alebrestada y salvaje, bájele, deje ese coraje. Juego media horita y le barro el garaje", agrega el instagramer.

Publicidad

Esta divertida parodia, publicada el pasado 21 de enero en YouTube, ya cuenta con cerca de 242.000 reproducciones y 21 mil Me Gusta. Además, ocupa el tercer lugar en Videos del Momento de esta red social, solo por debajo de 'Dura', de Daddy Yankee, y 'Machika', de J Balvin.