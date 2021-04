De diseñador gráfico a vendedor ambulante: perdió empleo por la pandemia y se la rebusca en la calle

Mauricio Reyes es diseñador gráfico, perdió su trabajo y tuvo salir a la calle a vender comida. Han sido días duros, incluso ha tenido que recurrir al crédito gota a gota para poder mantener su hogar en Cali , en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19 .

“En la calle están las oportunidades distintas, no hay bancos, no hay corporaciones. Entonces, uno recurre a lo que encuentra”, asegura.

Luz Marina Lasso y Betty Velásquez también hacen parte del 60% de la población de la capital del Valle del Cauca que actualmente vive de la informalidad.

“No me ha dado para muchas cosas y me ha tocado buscar una persona de ellas para que me haga el favor para salir del aprieto”, señala Luz Marina.

“Ha sido muy duro porque a veces vendemos y otras veces no vendemos nada… A veces nos vamos sin nada para la casa”, comenta, por su parte, Betty.

De acuerdo con el Observatorio de Políticas Públicas (Polis) de la Universidad Icesi, el 35% de los caleños adquirieron nuevas y más deudas ante organizaciones no formales, como el caso de prestamistas gota a gota, para subsistir durante la pandemia.

“Sobre todo entre trabajadores informales de subsistencia, que deben terminar recurriendo a mecanismos informales de préstamo, por ejemplo, el gota a gota o recurrir a redes informales, como la familia y amigos”, dijo Lina Martínez, directora del Polis.

Anotó que “el peor de los escenarios es el gota a gota tiene tasas de interés aproximadamente del 20%”.

El estudio fue realizado con mil ciudadanos, además reveló que no hay una cultura de ahorro y que las clases media y baja en Cali no podrían resistir más tiempo en aislamiento obligatorio.