“De eso tan bueno no dan tanto”: cuidado con la trata de personas en la que caen hasta bailarines

Autoridades están adelantando una campaña para evitar que los ciudadanos sean víctimas de redes criminales. Explotación sexual y laboral, los casos más recurrentes.

La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, emprendió la campaña “De eso tan bueno no dan tanto”, para combatir la trata de personas en la capital del Valle del Cauca.

“Normalmente las redes de tratantes buscan jugar con nuestra vulnerabilidad, nuestros sueños y nuestras expectativas”, dice Felipe Botero, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la capital del Valle del Cauca.

Anota que “casi siempre son ofertas de trabajo, de estudio, en el exterior o en otra ciudad, que parecen como caídas del cielo”, por lo que la “recomendación es siempre decir: ‘Pilas, de eso tan bueno no dan tanto’”, además de que “parar y dudar un segundo, puede salvar una vida”.

“Paremos, hagámonos la pregunta: ¿tenemos un contrato firmado?, ¿tenemos una visa de trabajo?, ¿conocemos a la persona que nos está invitando?, ¿es una empresa responsable? Llamemos al consulado de Colombia en ese país y hagamos las averiguaciones”, señala.

Centros comerciales, escuelas de salsa, la terminal de transportes y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón son algunos de los sitios de Cali donde las redes de tratantes suelen operar y captar víctimas, según Botero.

“En el año 2016, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, realizamos un diagnóstico que nos permitió identificar esos puntos que son más vulnerables en la ciudad”, asegura el funcionario.

Asimismo, indica que la Administración municipal ha venido trabajando desde el 2017, y de manera constante, en la prevención de la trata de personas con visitas a instituciones educativas, escuelas de formación deportiva, escuelas de salsa y socialización entre servidores públicos.

“Desde el año 2017, hemos activado la ruta para 17 casos. De estos, el 76 % han sido mujeres y el 24 %, hombres”, dijo el funcionario, al puntualizar que la explotación sexual es la más recurrente con el 53 % y la laboral con el 23 %.

Finalmente, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Cali resalta que la trata de personas es el tercer delito más rentable del mundo, pero del que los ciudadanos no pueden convertirse en víctimas.