¿De gancho ciego? Esto dicen familias de víctimas de bus que se chocó en Ecuador y llevaba marihuana

Las víctimas eran en su mayoría amas de casa, trabajadora e integrantes de la tercera edad.

La hija de María de Jesús Chavarro, una de las víctimas fatales del accidente, recuerda con dolor que tan sólo hace dos meses su mamá había logrado pensionarse.

“Cuando ella se pensionó, dijo: ‘Lo coroné’. No le duró sino dos meses. Para que otra diga que todo el mundo tenía conocimiento. Eso es mentira, mi mamá odia un problema de drogas. Un gancho ciego, imagínese, la amiga de ella tenía 80 y pico de años, peor todavía”, dijo Claudia Ramírez.

Revelan que bus que salió desde Cali y se accidentó en Ecuador no llevaba cocaína A la venta de ropa por catálogo, comidas rápidas y otros emprendimientos, se dedicaba doña Carmen Elisa Mosquera, otra de las vecinas del barrio El Guabal en Cali que falleció en el siniestro.

“Hasta en sus últimos días, una mujer de ejemplo, trabajadora siempre. Con su trabajo, hacíamos una cosa, hacíamos la otra, siempre con el esmero de salir adelante y honestamente”, afirmó Keila Castillo, hija de víctima accidente.

Y, así mismo, recuerdan a Esperanza Castañeda, conocida como doña Pancha, también a doña Elsy Vergara y demás vecinas fundadoras del barrio. Sus seres queridos aseguran que sólo soñaban con conocer otro país.

“Elsy que vivía ahí al lado de mi casa, también ella era la gestora del barrio. Doña Carmen hacía sus comidas rápidas, nos ofrecía, de casa en casa. Doña Pancha era gestora de la iglesia”, señaló Argentina Gaviria, vecina del sector.

“Todas trabajaban, unas con sus revistas, otras vendiendo yogurt, otras en sus casas con sus esposos, son amas de casa, mejor dicho”, indicó Fanny Cardona, familiar de víctima accidente.

Así habría sido plan para llevar droga a Ecuador en bus que se accidentó y causó una tragedia Ahora, sus seres queridos sólo piden que el caso sea esclarecido.

“Que investiguen obvio y Claudia tiene que aparecer, ella no puede quedar así”, dijo Claudia Ramírez, hija de víctima accidente.

“La persona que me contrató falleció”: mujer que coordinó viaje de bus accidentado en Ecuador “Necesitamos claridad y que si hay ahí algo oscuro, pues que se investigue, pero que nuestros queridos cuerpos nos los entreguen rápido”, aseguró Fanny Cardona, familiar de víctima accidente.

El viaje a Ecuador desde Cali por parte de la comisión de cinco personas que representan a las familias de las víctimas está previsto para este viernes.

Un perro fue el que descubrió alijo de marihuana oculto dentro del bus accidentado en Ecuador