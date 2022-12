¿De mal en peor? Principal punto de atención de Medimás en Cali se quedó sin suministro de agua

Se agudiza la situación de pacientes de esta EPS que hace menos de 2 meses empezó a operar. Usuarios deben conseguir agua potable para quienes están internados.

A los males que afectan la atención de los pacientes de Medimás, ahora se suma otro: no hay servicio de agua. Familiares de quienes siguen internados en la clínica Cali Norte dicen que están desesperados.

“No tienen agua aquí desde ayer (martes). Dicen que hay un daño, pero en una clínica como esta es imposible que no haya agua”, denunció Luz Eneida Viveros, familiar de paciente.

Varios de los usuarios, como Gloria Torres, aseguran que deben traer agua para sus familiares. “Tuve que bajar a coger una botellita de agua, de gaseosa para echarle, todo es obsoleto acá, las ventanas no tienen cortina”, dice.

Por su parte, Ángela María Torre sostiene que, “para entrar al baño, toca bajar hasta el primer piso a subir en tarros porque no hay agua”.

Asimismo, como lo muestra un video, varios pacientes permanecen en el piso y en los pasillos. Elizabeth Lara dice que su padre, quien padece cáncer de estómago, lleva un mes y medio esperando tratamiento, a pesar de que ganó una tutela.

“Lo que ellos dicen en los noticieros que están haciendo, eso es mentira, porque hay tanta gente que se está muriendo aquí en esta EPS”, aseguró la mujer.

Noticias Caracol intentó hablar con directivos de Esimed, la entidad que opera la clínica, pero no fue posible establecer contacto.



