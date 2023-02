De nuevo una caravana fúnebre en Cali provoca problemas de orden público en la vía

Una caravana fúnebre que causó desórdenes en la avenida Sexta de Cali, una de las principales en el norte de la ciudad, terminó en la intervención de las autoridades tras el llamado de la ciudadanía en ese sector de la capital vallecaucana.

Testigos llegaron a mencionar que escucharon disparos; sin embargo, luego se confirmó que se trató solamente del ruido de los exostos de las motocicletas que iban en la caravana fúnebre.

Al lugar se movilizaron funcionarios de la Secretaría de Movilidad, agentes del Unmod (Unidad de diálogo y mantenimiento del orden) -conocida antes como Esmad- y hasta el mismo secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet.

“Tuvimos que poner comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, encontramos parrillero hombre y ciudadanos haciendo maniobras peligrosas en la vía, también encontramos un arma traumática la cual fue incautada y un menor de edad fue aprehendido”, indicó el funcionario.

La caravana fúnebre se dirigía hacia el Cementerio Metropolitano del Norte, causando zozobra entre la comunidad por maniobras peligrosas, entre otros comportamientos.

“Un vehículo con sobrecupo, con consumo de licor, generando zozobra y afectación al orden público fueron las situaciones que tuvimos que intervenir”, agregó el secretario.

Y es que no es la primera vez que se registra un hecho como este. Una situación similar se presentó el pasado 26 de enero en la calle 25 entre carreras 8 y 15 por donde avanzaba una caravana fúnebre. Hubo incluso disparos al aire y la Policía hizo presencia, lo que desató un altercado. Varias personas la emprendieron contra los uniformados.

“Estas caravanas no pueden afectar la tranquilidad de los caleños, por eso, con las autoridades, las vamos a intervenir porque no pueden convertirse los cortejos fúnebres en un espacio de zozobra, también vamos a vigilar a las funerarias porque el acompañamiento de un ser querido no se puede convertir en una algarabía y un desorden que afecta la tranquilidad”, advirtió Dranguet.

Otros desórdenes de motociclistas en Cali

El pasado domingo, 5 de febrero, varias personas persiguieron una grúa en movimiento y trataron de bajar unas motos que habían sido inmovilizadas, como quedó captado en un video que circula en redes sociales.

El caso se presentó en el sector de Pance, sur de Cali. De acuerdo con las autoridades, esto fue un intento de asonada por parte de algunos conductores a quienes les inmovilizaron sus motocicletas.

En el video se observa al menos a tres sujetos intentando bajar a la fuerza las motos a pesar del riesgo que corrían, ya que la grúa estaba en movimiento.

La Policía Metropolitana de Cali actuó de inmediato y los capturó.