De un mordisco, ladrón le arrancó una oreja a taxista al que también apuñaló y le quitó su producido

La víctima solicitó ayuda del gremio, ya que no tiene seguridad social y tampoco cuenta con el dinero para la cirugía reconstructiva. El hecho ocurrió en Cali.

De acuerdo con la información entregada por el colectivo de La Mancha Amarilla, el taxista, identificado como Carlos Andrés Angarita, recogió a una pareja en el sector de Comfandi El Prado, la cual le solicitó un servicio hasta el barrio El Rodeo.

Ya en su destino, la mujer se bajó y su acompañante le propinó siete puñaladas al asiento de Angarita, una de las cuales rozó en el cuello al conductor, quien intentó defenderse y oponerse al hurto del producido. Sin embargo, el atacante le mordió la oreja, le arrancó un pedazo y huyó del lugar.

La víctima, que tiene dos hijos, de 3 y 10 años, fue llevado a la clínica Nuestra Señora de los Remedios para recibir atención médica. Además, señaló que la dueña del taxi que él conduce se lo llevó, tras enterarse de lo ocurrido.

"La patrona vino por su carro y dijo que necesitaba ponerlo a trabajar. Yo no podía retenerle el carro. Ella se fue y hasta el momento no se ha reportado con nada. Estoy a la voluntad de Dios", dijo Angarita.

Esta declaración aparece en un video que el gremio de taxistas compartió a través de sus redes sociales durante la mañana de este viernes 29 de septiembre.

Este es el segundo ataque a un taxista que se registra en menos de una semana en la capital del Valle del Cauca. En la noche del pasado lunes 25 de septiembre, otro conductor fue apuñalado por una menor edad en Siloé.

Se entregó la joven que apuñaló 16 veces a un taxista en Siloé y...