Debate en Concejo de Cali para analizar por qué el MIO sigue fallándoles a los usuarios

Pesa a la inversión económica y las estrategias para la recuperación del sistema, las falencias que persisten motivaron la discusión en el hemiciclo de la corporación.

A diario, miles de caleños sufren para transportarse en el Masivo Integrado de Occidente, MIO. Aunque algunos usuarios dicen que el servicio ha mejorado, otros siguen quejándose por la ausencia de rutas en algunos sectores o la demora en la frecuencia de los buses.

“Sí, hay más rutas, uno se puede movilizar más, sino que a veces los buses se demoran en pasar, pero sí ha mejorado”, dijo Marlene Mejía, usuaria del sistema del trasporte masivo.

“Mucha demora en pasar de una ruta a otra, una demora de 15 a 20 minutos y eso es mucho”, dijo Esperanza Ramírez, otra usuaria del MIO.

Los problemas del sistema motivaron un debate promovido por concejales y la Contraloría, dado que recientemente se decidió levantar el pico y placa a los buses tradicionales para mitigar las deficiencias del masivo.

“Por el déficit de la ruta del MIO y porque los concesionarios no sacan todos los días los buses, como en un acto de angustia y de poderle cumplir a los ciudadanos”, afirmó María Grace Figueroa, concejala de Cali.

Este tipo de vehículos ya no tendrá restricción de pico y placa en... Según el presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, ya existe una estrategia que, de manera paulatina, mejorará el servicio.

“Estamos adelantando el proceso de vinculación de 424 buses, pero, en la medida que eso ocurra, el alcalde nos ha exigido darle prioridad a un servicio público social para los ciudadanos, por eso se ha tomado medidas transitorias como el levantamiento del pico y placa”, aseguró el funcionario.

Otra de las medidas para mejorar el servicio, donde concejales estuvieron de acuerdo, fue la firma de un otrosí con algunos operadores.

“Donde los operadores que se han acogido, que no son todos, son solo dos, ya van a permitir un mejor servicio o, si no funciona como debería ser, van a ser sancionados”, dijo Jacobo Náder, concejal de Cali.

En una auditoría hecha por la Contraloría, se encontraron solo falencias administrativas.



