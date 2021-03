“Debemos tomar medidas y evitar la muerte”: alcalde de Cali sobre posible tercer pico de COVID-19

Jorge Iván Ospina, alcalde de Santiago de Cali , convocó a una cumbre entre epidemiólogos y autoridades de salud para tomar decisiones frente a un posible tercer pico de coronavirus COVID-19 en la ciudad.

“Las coberturas de vacunación para COVID-19 en Colombia y Cali son bajas, estamos expuestos a tener un tercer pico. Es imprescindible instalar una mesa de expertos, intercambiar opiniones de cuándo podría ser el tercer pico. Debemos tomar las medidas y evitar la muerte”, manifestó el mandatario.

Ospina, quien también es médico, reveló que la ocupación de camas de cuidados intensivos ha aumentado en la capital del Valle del Cauca durante los últimos días.

“Nuestras UCI estuvieron tranquilas, pero en la última semana tuvimos un incremento de casos respiratorios provocados por el COVID-19. La comunidad debe tener cuidado”, indicó.

Por su parte, Sandra Isabel Cardona, científica, recordó la importancia de la inoculación.

“Vacunarse no significa que no te vaya a dar la enfermedad, te puede dar de manera leve y por lo tanto no vas a ir hospitalización ni una UCI”, sostuvo.

Actualmente, en Cali buscan a los mayores de 80 años para aplicarles la vacuna COVID-19 y así avanzar en el proceso para lograr la inmunidad de rebaño.