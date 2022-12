¿Debería saberlas James? Las 3 palabras que aprendió el Tren Valencia en Bayern, según Tino Asprilla

En redes se viralizó un video del exfutbolista donde habla del tema con otros exjugadores. Según la página que lo publicó, es una grabación vieja, pero inédita.

“Momento para desempolvar un video inédito…para reírnos con las locuras de Faustino Asprilla. Las tres palabras que James Rodríguez debe aprender en alemán”, comentó la página de Facebook de Agencia Prado Managers en la publicación.

El video se da en lo que sería un establecimiento público, allí el exfutbolista de Tuluá le preguntó a Adolfo ‘el Tren’ Valencia que si había aprendido a hablar alemán mientras pasó por el Bayern Múnich. Le pidió que le nombrara tres palabras con las que sobrevivió.

-¿Vos aprendiste a hablar alemán?

-¡Claro!

-¿Cuáles fueron las tres palabras que usted aprendió en alemán?

- Guten tag.

La jocosa conversación ocurrió frente a otras glorias del fútbol como Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, Harold Lozano y Luis Carlos Perea.

Con su peculiar sentido de humor, el Tino aseguró que las únicas cosas que ‘el Tren’ aprendió por su paso en Alemania fueron solo tres.

“Me dijo que no necesitaba aprender más, que para qué yo voy a aprender más. Yo necesito que me paguen, que me pasen el balón y que cuándo son las vacaciones”, se burló el vallecaucano de Valencia.

El cómico video, que dura 3:08 minutos, fue desempolvado por la Agencia Prado Managers en medio de la coyuntura sobre la llegada de James Rodríguez al Bayern Múnich.

Adolfo 'el Tren' Valencia y James, los dos únicos colombianos en... Con la entrada del colombiano al conjunto alemán, muchos podrían preguntarse si estas tres cosas nombradas por Asprilla son las necesarias y útiles para el exjugador del Real Madrid. ¿Qué opina?

Foto: archivo Colprensa