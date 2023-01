“Deberían hacer lo que sea para sacarlo”: clamor de venezolanos en Cali por nueva posesión de Maduro

Ellos califican como "una mentira" y "gran frustración" un nuevo gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

En Cali hay cerca de 37.000 migrantes venezolanos y muchos de ellos están desconsolados por la posesión de Nicolás Maduro en el poder para un nuevo periodo.

“Es triste y lamentable es una gran mentira porque él se está reeligiendo él mismo, él solo, nadie lo apoya en Venezuela ni en otro país. Es triste por los venezolanos que están allá pasando hambre, la economía se los está comiendo”, dice el venezolano Yosmin Campo.

Carlos Alberto Sevillo, otro ciudadano del vecino país que está en la capital del Valle del Cauca, asegura que, en el mandato que concluyó, Maduro “nunca estuvo preparado para ser presidente”.

“No tiene la educación, no tiene el hablar ni las relaciones de diálogo para conversar con los presidentes de las demás naciones”, puntualiza el extranjero.

Estos venezolanos denuncian que sus familiares que se quedaron en el país vecino viven en críticas circunstancias.

“Allá hay que sobrevivir el día a día, no se sabe si se come hoy o se come mañana. Las cosas están difíciles. Un sueldo solo alcanza para un cartón de huevos, hay que sobrevivir”, señala Luis Linares, venezolano buscando oportunidades en Cali.

“Lo que él está haciendo es muy injusto para el pueblo, para la ciudad, para toda Venezuela. Yo digo que deberían de sacarlo, hacer lo que sea, lo que tengan en sus manos, para sacarlo”, comenta la venezolana Yusneiry Martínez.

Según ellos, la elección no fue legítima y es por eso que esperan haya una intervención de organismos internacionales.

“Yo no lo veo legal porque Maduro, el día de las votaciones, un día antes en cadena, le decía al pueblo que el que votará por él, él le daba, dando y dando. Decía: ‘4.000 a la persona que votara por él’”, asevera el venezolano José Alberto Verde.

Mientras tanto, los migrantes esperan que les sean otorgados los permisos en Colombia para conseguir un empleo y poder enviar dinero a quienes aún siguen en Venezuela.

