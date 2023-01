Decenas de niños arriesgan la vida al cruzar este puente que se encuentra en precarias condiciones

A diario, habitantes del sur del Cauca se dan a la peligrosa tarea de pasar por la estructura improvisada, piden a la administración municipal una pronta solución.

Para llegar hasta la escuela Los Uvos, sede Aguas Muertas, varios estudiantes tienen que cruzar por un improvisado puente construido en guadua y asegurado con delgados alambres que dejan ver su deterioro.

Después de caminar por un angosto y peligroso camino, los habitantes de las veredas La Calixta y Aguas Muertas tienen que arriesgarse a cruzar por un puente que prácticamente no cuenta con ninguna seguridad.

“Se siente una adrenalina horrible, cuando estas en el centro, piensas que te vas a caer. La verdad es muy valiente la persona qué pasa por ahí”, dice Ana Milena Mimián, habitante de La Vega, Cauca.

Uno de los cables que sostiene el puente está asegurado a un viejo árbol, las guaduas y el alambre que las aseguran también presentan deterioro.

Por temor a que sus hijos caigan, varios padres decidieron no enviarlos a la escuela.

“Yo como madre de familia no puedo mandar a mis hijos por el temor que se me lleguen a largar y además esto es un riesgo para ellos”, manifiesta Luz Dary Muñoz, habitante de La Vega.

Los habitantes del sector, ubicado entre los municipios La sierra y La Vega, esperan que las dos administraciones se pongan de acuerdo para construir un puente seguro antes de que se registre una tragedia