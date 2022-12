Declaran emergencia hospitalaria en el HUV por crisis financiera

Foto: cortesía Orlando Vélez

En la mañana de este jueves, el gerente general encargado del Hospital Universitario del Valle, HUV, Jairo Corchuelo Ojeda dio a conocer la Resolución GG-3021 de 2015 donde se declara la emergencia hospitalaria por la crisis financiera que afronta la institución en estos momentos.

“En el HUV se viene presentando, en las anualidades anteriores y en la actual, una emergencia económica a raíz de las obligaciones causadas y no pagadas oportunamente por las ERP y las ejecuciones presupuestales de las vigencias 2014 y 2015, que han sido deficitarias al realizar compromisos presupuestales que superaron los ingresos reconocidos”, indicó Corchuelo.

En el acta también se ratificó que no hay insumos para procesar la sangre donada. “El Banco de Sangre no cuenta con los insumos necesarios para el procesamiento de los componentes sanguíneos como las pruebas de inmunología, bolsas de recolección de sangre, lo cual conlleva la suspensión del servicio de Banco de Sangre”, añadió la resolución.

Además, por la falta de insumos, el servicio de radiología no puede realizar biopsias dirigidas por eco o TAC. Tampoco se pueden realizar cirugías electivas.

“El grupo de médicos especialistas en Medicina Interna y el grupo de Medicina Física y Rehabilitación han manifestado su intención de cesar actividades por el no pago de las compensaciones adeudas”, aseguró Corchuelo en el documento.

La Gerencia Financiera manifestó que no cuentan con los recursos para cancelarles y suplir las dichas necesidades por lo que decretaron alerta naranja. La sala de urgencias trabajará con restricciones, el HUV solicitó apoyo de otros hospitales para atender a los pacientes que requieren atención inmediata.

Los trabajadores de la institución denuncian que no reciben sus salarios hace tres meses y sostienen que no hay insumos suficientes para prestar el servicio de forma óptima.

El hospital tiene problemas en el área de pediatría, fisioterapia, hay falta de jeringas y medicamentos básicos. En el informe entregado por Corchuelo, todos los recursos del año se gastaron, más de $28 mil millones.