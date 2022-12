Decomisan más de 30 máquinas tragamonedas que funcionaban de ilegalmente en centro de Cali

Durante operativos de la Alcaldía y Coljuegos en este sector, fueron visitados 8 establecimientos entre tiendas, estancos, bares y hasta un inquilinato.

En uno de estos negocios, un menor de edad y un adulto fueron detenidos tras enfrentarse con las autoridades, para oponer resistencia y no permitir el control respectivo de los funcionarios.

Como resultado, se decomisaron más de 30 máquinas tragamonedas que funcionaban de manera ilegal, pues no contaban con los permisos correspondientes. Estas acciones estuvieron apoyadas por la Policía Fiscal y Aduanera, la Personería y la Policía de Infancia y Adolescencia.

"Máquinas ilegales que no pagan ningún impuesto. El dinero que se deja de recibir por estas afecta lo que tiene que ver con el presupuesto de la salud, que es para las personas con mayor necesidad", explicó Samir Jalil Paz, subsecretario de Seguridad y Justicia de Cali.

De acuerdo con el funcionario, las máquinas incautadas eran hechizas, es decir, fabricadas artesanalmente. Sin embargo, funcionaban con las mismas características de las nacionales. Ninguna era importada.

"Se identificaron 18 puntos en dos barrios de la ciudad, donde se han establecido este tipo de máquinas sin ningún permiso legal. La intención es seguir realizando este tipo de operativos, porque la comunidad y los dueños de establecimientos, han sido sensibilizados sobre el riesgo que corren al tener este tipo de máquinas ilegales", agregó Jalil.

El subsecretario señaló también que estas personas podrían incurrir a multas hasta por $52 millones, así como afrontar procesos legales.



Foto: cortesía Alcaldía de Cali