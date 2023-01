Decretan tres días de duelo en Calima El Darién por trágico accidente de bus que dejó nueve muertos

Habitantes de este municipio del Valle del Cauca realizaron gran velatón en honor a las víctimas. La comunidad expresó su profundo dolor ante el hecho.

"Nos reunimos en el parque principal en un velatón de muchísima gente. Todo el casco urbano salió a acompañar a las familias. Todos tenemos alguien cercano o conocido que nos afecte directamente", expresó Juan Benitez, habitante de Calima El Darién.

El trágico hecho ocurrió en la mañana del domingo 9 de diciembre cuando más de 30 personas viajaban en un bus desde Calima El Darién a Yotoco para participar en una competencia de baloncesto. Sin embargo, el vehículo no llegó a su destino, pues se volcó en una curva de la vía.

Cuatro adultos y cinco menores fallecieron en el accidente y otras 21 personas resultaron heridas tras el siniestro. Por este motivo se vive el luto en la población, que se decretó en duelo desde este lunes y por tres días.

"Nuestro señor alcalde ha decidido declarar tres días de duelo para que el comercio se solidarice y no abra sus puertas al público, no haya venta de licores, no haya ningún tipo de espectáculos y de alguna manera así poder acompañar a los familiares con su duelo", explicó Víctor Hugo Osorio, secretario de Gobierno local.

Osorio también señaló que les propondrán a los familiares de las víctimas realizar una velación colectiva con el ánimo de que toda la comunidad de Calima El Darién los acompañe. Sin embargo, dijo que comprenden que esa será ya una decisión íntima y privada.

Entre tanto, la necropsia de los cuerpos se adelanta en Medicina Legal de Buga. Asimismo, en centros asistenciales de esta localidad reciben atención médica las personas que resultaron lesionadas.